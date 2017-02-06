На Сумщине воры обокрали пенсионеров на 30 тысяч Злоупотребляя доверием пожилых и одиноких людей, воры «заработали» почти тридцать тысяч гривен.

В полицию обратилась 87-летняя жительница села Степановка Сумского района, и сообщила, что стала жертвой кражи. Как выяснилось, 7 апреля к ней домой пришла неизвестная женщина, и, представившись сотрудницей газоснабжающей компании, взялась «проверять» состояние газового оборудования в доме. Когда же ревизор ушла, хозяйка обнаружила, что из тайника пропали все ее сбережения в сумме 20000 гривен.

В селе Протопоповщина Лебединского района, тоже на праздник Благовещения, к местному 80-летнему жителю пришли двое незнакомцев, мужчина и женщина, которые назвались работниками пенсионного фонда. Сначала они поинтересовались, не добавили ли старику к пенсии 130 гривен, затем спросили, не продается ли дом.

Когда же «пенсионщики» ушли, дедушка обнаружил, что его обокрали, так как из дома исчезли 6000 гривен. Конечно, больной и немощный мужчина, обнаружив кражу всех своих сбережений, пытался догнать своих обидчиков, но, выйдя за ворота, увидел, что их уже и след «простыл».

Полиция считает, что пока двое подозреваемых полчаса разговорами удерживали пенсионера и его жену во дворе, их третий сообщник рыскал по дому в поисках денег.

На следующий день в дверь квартиры 80-летнего сумчанина постучали две невысокие женщины и попросили напиться воды. Пенсионер впустил неожиданных гостей в квартиру, а когда те ушли, обнаружил пропажу 1850 гривен.

Сейчас по всем заявлениям от пострадавших правоохранители открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали следствие.

Полиция просит сумчан и жителей области, особенно пожилых одиноких людей и пенсионеров, чрезвычайно внимательно относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей. И призывает быть осторожными и не впускать к себе в квартиру, дом или во двор незнакомцев, кем бы они ни представлялись, пока не подтвердят свои полномочия соответствующими документами. Помните: ваша безопасность - в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.