В Сумах в аварии пострадали пять авто

После удара автомобиль Peugeot въехал в три автомобиля ВАЗ, которые были припаркованы вблизи супермаркета АТБ, пишет 0542.ua.
По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции г. Сумы Олега Сологуба, в результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения. Пока водители пострадавших авто вызвали полицию, виновник ДТП скрылся с места происшествия.
Патрульные, которые приехали по вызову, начали выяснять обстоятельства столкновения и искать виновника. Вскоре горе-водитель сам явился на место аварии. Как оказалось, он не имел никаких документов, зато имел явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование в больнице.
В конечном итоге на водителя ВАЗ-2103 составили материалы по ст. 126 (управление транспортным средством без прав), по ст. 122 п.4 (оставление места происшествия), 124 (ДТП), 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения). Сам водитель объяснил свое бегство тем, что очень испугался, но поняв, что от патрульных и правосудия не убежишь – решил признаться в содеянном.
Патрульные составили 2 админматериала на нетрезвого водителя, который едва не заехал на чужой огород....
Очередное ДТП произошло в Сумах с участием маршрутки 6 апреля....
Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который совершил ДТП....
Сегодня, 5 апреля, около 14.10 в Сумском районе, в районе Сумского аэропорта произошло ДТП....
4 апреля во второй половине дня в Сумах на перекрестке столкнулись «Рута» и Mercedes Vito....