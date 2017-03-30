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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16224

В Сумах в аварии пострадали пять авто

9 апреля в 18.25 на ул. Леваневского водитель ВАЗ-2103 не выбрал безопасной скорости движения и, не придерживаясь безопасной дистанции, допустил столкновение с автомобилем Peugeot, который двигался впереди.

После удара автомобиль Peugeot въехал в три автомобиля ВАЗ, которые были припаркованы вблизи супермаркета АТБ, пишет 0542.ua.

По словам пресс-секретаря управления патрульной полиции г. Сумы Олега Сологуба, в результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения. Пока водители пострадавших авто вызвали полицию, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Патрульные, которые приехали по вызову, начали выяснять обстоятельства столкновения и искать виновника. Вскоре горе-водитель сам явился на место аварии. Как оказалось, он не имел никаких документов, зато имел явные признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование в больнице.

В конечном итоге на водителя ВАЗ-2103 составили материалы по ст. 126 (управление транспортным средством без прав), по ст. 122 п.4 (оставление места происшествия), 124 (ДТП), 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения). Сам водитель объяснил свое бегство тем, что очень испугался, но поняв, что от патрульных и правосудия не убежишь – решил признаться в содеянном.

Право Дтп

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