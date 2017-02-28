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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32245

В конфликт «Сумыоблэнерго» и ОСМД пришлось вмешаться губернатору

Глава Сумской облгосадминистрации обратился к коммерческому директору ПАО «Сумыоблэнерго» Михаилу Ильницкому с предложением эффективного сотрудничества с ОСМД.

Он отметил недопустимость отключения многоквартирных домов от системы электроснабжения.

- Создание ОСМД - это одна из ключевых реформ в нашей стране, - отметил глава ОГА. - А вы своими действиями дискредитируете ее. Если вы не будете идти на встречу ОСМД или иным объединениям граждан, мы будем считать, что вы против реформ в государстве. Кроме того, вы же должны быть заинтересованы, чтобы у вас были абоненты, которые бы платили за электроэнергию. Поэтому находите общий язык с людьми, помогайте органам власти, чтобы на территории области конфликтных вопросов было как можно меньше.

Николай Клочко отметил, что не может понять компанию «Сумыоблэнерго», которая отключает многоквартирные дома, где жители платят за электроэнергию.

Напомним, в последнее время «Сумыоблэнерго» и филиалы в районах отключают многоквартирные дома в городах области, где объединение совладельцев (ОСМД) не перезаключили договора с этой компанией. Люди очень возмущены и готовятся выйти на акции протеста.

Общество ОСМД Сумыоблэнерго

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