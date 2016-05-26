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Евгений Кудлай
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В Сумское ОГА новое лицо

Управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации получили нового руководителя.

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации на должность начальника управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы назначен Виталий Тимошенко.

Нового руководителя представил в начале аппаратного совещания глава ОГА  Николай Клочко.

Виталий Тимошенко является опытным специалистом по вопросам деятельности учреждений исполнения наказаний, правоохранительных органов, предотвращения и противодействия коррупции.

Имеет полное высшее образование - Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, специальность «Правоведение».

Награжден знаком отличия Государственной пенитенциарной службы Украины - нагрудным знаком «За отличие в службе».

Право Василий Тимошенко Назначение

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