Дочь главы Сумского облсовета стала депутатом

Такое решение Сумской городской избирательной комиссии. Это связано с тем, что избранница от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Ольга Волошина стала заместителем городского головы Сум и ее место в депутатском корпусе освободилось, пишет UA:СУМИ.
«В связи с тем, что Волошина Ольга Николаевна была избрана заместителем головы городского совета, надо было по списку следующего кандидата поднять и ввести его в депутатский корпус, а так как Александр Панасюра написал заявление об отказе от депутатских полномочий, то мы подняли следующего кандидата по списку «Блока Петра Порошенко «Солидарность» - это Оксана Малюк», - сообщила председатель городской ТИК Светлана Ревякина.
Оксана Малюк является дочерью главы Сумского областного совета Владимира Токаря. Баллотировалась в городской совет по округу №36 - это часть Химгородка.
Александр Панасюра, который имел перед ней первоочередное право стать депутатом, объяснил свой отказ от полномочий так: «В настоящее время нет возможности в определенной степени уделять внимание работе как депутата, поэтому написал заявление об отказе».
На ближайшей сессии Сумского городского совета должно быть объявлено постановление городской избирательной комиссии и вручено удостоверение новоизбранному депутату городского совета.
20 ноября помощник городского головы Семен Салатенко сложил свои полномочия, чтобы добровольцем стать на защиту целостности государства....
Депутатом Сумского горсовета вновь стал Сергей Ховзун....
Депутат Сумского городского совета (фракция ВО «Батьківщина») Виктор Коваленко 22 августа ушел добровольцем служить в Вооруженные Силы Украины.... 3
Сотрудник УБОПа беседовал с первым замом городского головы Сум Владимиром Войтенко не как с обвиняемым или подозреваемым, а как с... 29
Сегодня, 26 марта, Александру Байдаку вручили карточку и значок депутата Сумского городского совета.... 1