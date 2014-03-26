Дочь главы Сумского облсовета стала депутатом Дочь главы областного совета стала депутатом Сумского горсовета.

Такое решение Сумской городской избирательной комиссии. Это связано с тем, что избранница от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Ольга Волошина стала заместителем городского головы Сум и ее место в депутатском корпусе освободилось, пишет UA:СУМИ.

«В связи с тем, что Волошина Ольга Николаевна была избрана заместителем головы городского совета, надо было по списку следующего кандидата поднять и ввести его в депутатский корпус, а так как Александр Панасюра написал заявление об отказе от депутатских полномочий, то мы подняли следующего кандидата по списку «Блока Петра Порошенко «Солидарность» - это Оксана Малюк», - сообщила председатель городской ТИК Светлана Ревякина.

Оксана Малюк является дочерью главы Сумского областного совета Владимира Токаря. Баллотировалась в городской совет по округу №36 - это часть Химгородка.

Александр Панасюра, который имел перед ней первоочередное право стать депутатом, объяснил свой отказ от полномочий так: «В настоящее время нет возможности в определенной степени уделять внимание работе как депутата, поэтому написал заявление об отказе».

На ближайшей сессии Сумского городского совета должно быть объявлено постановление городской избирательной комиссии и вручено удостоверение новоизбранному депутату городского совета.