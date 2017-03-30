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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31198

Сумчанам на праздники добавили киевский поезд

На пасхальные и майские праздники у сумчан будет дополнительная возможность съездить в столицу.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Честно говоря, думал, что о Сумщине забыли. Всем назначают дополнительные поезда. Наконец и мы дождались. 15, 17, 29 апреля и 2, 6, 9 мая будет курсировать региональный экспресс 795/796 Киев -  Сумы - Киев по следующему графику:

795 КИЕВ - СУМЫ на 15, 17, 29/04 и 2, 6, 9/05

Киев-Пасс. 5:40

Нежин 7:00 7:02

Бахмач-Пасс. 7:48 7:50

Конотоп-Пасс. 8:12 8:14

Ворожба-Пасс. 9:24 9:44

Сумы 10:30

796 СУМЫ - КИЕВ на 15, 17, 29/04 и 2, 6, 9/05

Сумы 11:15

Ворожба-Пасс. 12:00 12:20

Конотоп-Пасс. 13:25 13:27

Бахмач-Пасс. 13:48 13:50

Нежин 14:39 14:41

Киев-Пасс. 15:58

Поезд состоит из вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го классов. (В системе продажи К - 1-й класс, П - 2-й класс). Продажа открыта не во все вагоны. Кто не взял сегодня - возьмет в последующие дни.

Надеюсь, что этот региональный экспресс будет курсировать не только на Пасху и майские праздники», - написал эксперт.

Общество Киевский поезд
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