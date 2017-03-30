Сумчанам на праздники добавили киевский поезд

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.
«Честно говоря, думал, что о Сумщине забыли. Всем назначают дополнительные поезда. Наконец и мы дождались. 15, 17, 29 апреля и 2, 6, 9 мая будет курсировать региональный экспресс 795/796 Киев - Сумы - Киев по следующему графику:
795 КИЕВ - СУМЫ на 15, 17, 29/04 и 2, 6, 9/05
Киев-Пасс. 5:40
Нежин 7:00 7:02
Бахмач-Пасс. 7:48 7:50
Конотоп-Пасс. 8:12 8:14
Ворожба-Пасс. 9:24 9:44
Сумы 10:30
796 СУМЫ - КИЕВ на 15, 17, 29/04 и 2, 6, 9/05
Сумы 11:15
Ворожба-Пасс. 12:00 12:20
Конотоп-Пасс. 13:25 13:27
Бахмач-Пасс. 13:48 13:50
Нежин 14:39 14:41
Киев-Пасс. 15:58
Поезд состоит из вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го классов. (В системе продажи К - 1-й класс, П - 2-й класс). Продажа открыта не во все вагоны. Кто не взял сегодня - возьмет в последующие дни.
Надеюсь, что этот региональный экспресс будет курсировать не только на Пасху и майские праздники», - написал эксперт.