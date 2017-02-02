Спасатели предупреждают об изменении погодных условий

Во вторник, 11 апреля, днем в Сумах и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.
Также 11 и 13 апреля местами возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 ° С.
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