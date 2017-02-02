Спасатели предупреждают об изменении погодных условий Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии сообщает о возможных изменениях погодных условий в ближайшие дни.

Во вторник, 11 апреля, днем в Сумах и области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Также 11 и 13 апреля местами возможны заморозки на поверхности почвы 0-3 ° С.