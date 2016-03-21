Бывшего замначальника Шосткинской полиции посадили под домашний арест

«По ходатайству прокуратуры уже бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 20.00 до 8.00 с применением электронного средства контроля», - написала Науменко.
Прокуратура Cумщины готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения местного предпринимателя....
Такое определение вынес следственный судья Евгений Янголь 13 января в отношении главы Мезенивского сельсовета Краснопольского района....
8 июня следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы рассмотрено ходатайство следователя и избрана начальнику одной из исправительной колоний УГПС...
15 мая судья рассмотрел ходатайство следователя военной прокуратуры Сумского гарнизона....
Подозреваемому в ряде должностных преступлений бывшему народному депутату Украины изменена мера пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры области....