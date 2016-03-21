Бывшего замначальника Шосткинской полиции посадили под домашний арест Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«По ходатайству прокуратуры уже бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 20.00 до 8.00 с применением электронного средства контроля», - написала Науменко.