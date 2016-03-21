Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2182

Бывшего замначальника Шосткинской полиции посадили под домашний арест

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«По ходатайству прокуратуры уже бывшему заместителю начальника Шосткинского отдела полиции, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 20.00 до 8.00 с применением электронного средства контроля», - написала Науменко.

Право Домашний арест

По тематике

08.02.2017 10:26

Сумской суд отпустил подозреваемого в похищении в столицу

Прокуратура Cумщины готовит апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения местного предпринимателя....

16.01.2017 11:49

На Сумщине главу сельсовета посадили под домашний арест

Такое определение вынес следственный судья Евгений Янголь 13 января в отношении главы Мезенивского сельсовета Краснопольского района....

09.06.2016 15:12

В Сумах начальника колонии, подозреваемого в растрате, посадят под домашний арест

8 июня следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы рассмотрено ходатайство следователя и избрана начальнику одной из исправительной колоний УГПС...

17.05.2016 16:36

На Сумщине глава сельсовета, который требовал 2,5 миллиона взятки, будет сидеть под домашним арестом

15 мая судья рассмотрел ходатайство следователя военной прокуратуры Сумского гарнизона....

Экс-губернатора Сумщины посадили под домашний арест
21.03.2016 10:35

Экс-губернатора Сумщины посадили под домашний арест

Подозреваемому в ряде должностных преступлений бывшему народному депутату Украины изменена мера пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры области....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.