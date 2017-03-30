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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3164

В Сумах пьяный водитель чуть не въехал в чужой огород

Патрульные составили 2 админматериала на нетрезвого водителя, который едва не заехал на чужой огород.

8 апреля, около 19 часов, водитель, двигаясь на ВАЗ-2106 на улице Сергея Табалы, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на забор жилого дома и едва не въехал в огород.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, заметили, что водитель имеет явные признаки опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у 60-летнего гражданина 2,06 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на него 2 админматериала: по статье 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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