В Сумах пьяный водитель чуть не въехал в чужой огород

8 апреля, около 19 часов, водитель, двигаясь на ВАЗ-2106 на улице Сергея Табалы, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на забор жилого дома и едва не въехал в огород.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, заметили, что водитель имеет явные признаки опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у 60-летнего гражданина 2,06 промилле алкоголя.
Инспекторы составили на него 2 админматериала: по статье 124 (совершение ДТП) и 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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