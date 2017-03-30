Двух конотопчан «развели» интернет-мошенники

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 23-летний житель района. Молодой человек рассказал: на известном интернет-сайте увидел частное объявление о продаже авторезины по приемлемой цене. Не теряя времени, он связался с продавцом и, обсудив условия купли-продажи, перечислил на предложенный счет банковской карты предоплату в размере 10 500 гривен. Но своего товара он так и не дождался: псевдопродавец удалил объявление и изменил сим-карту в сотовом телефоне.
Через несколько дней в подобной ситуации оказался и 25-летний конотопчанин. Молодой человек хотел приобрести через интернет новенький ноутбук, но наткнулся на «фейковое» объявление. Поэтому, предоплату в сумме 1700 гривен пострадавший перечислил, а вот технику так и не получил.
Указанные факты в полиции зарегистрировали и проводят по ним проверку. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и вернуть пострадавшим деньги. И советуют гражданам не быть столь доверчивыми и не перечислять заранее незнакомым лицам деньги за еще не полученный товар - в таких случаях следует воспользоваться услугой «наложенный платеж». Жителям региона надо помнить, что по любым выгодными предложениями может скрываться обычный злоумышленник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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