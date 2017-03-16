Кубок Сум по футзалу второй раз подряд выиграл «Медцентр БДД»

В решающем матче на паркете СумГПУ им. А.С.Макаренко встретились чемпион Сум - 2017 «СКИФ» и действующий обладатель трофея «Медицинский центр БДД».
В напряженном поединке победу одержали «медики» со счетом 2:1. На гол Сергея Давыденко они ответили дублем Романа Тетявкина.
Лучшими игроками финала признаны Игорь Волков («СКИФ») и Роман Тетявкин («Медцентр БДД»).
По завершению финального матча были отмечены призеры и лучшие бомбардиры чемпионата города (высшая и первая лиги). Награду «Fair Play» получила команда «Феникс».
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