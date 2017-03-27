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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50109

Сумские пограничники нашли в машине наркотики

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле пограничники обнаружили наркотическое вещество.

10 апреля в пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля «SUBARU» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Российскую Федерацию, обнаружено вещество растительного происхождения, скорее всего, наркотического действия, сообщает госпогранслужба.

Осуществляя углубленный осмотр транспортного средства, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в нише панели салона транспортного средства обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Обнаруженное вещество, вес которой составил около 3 граммов, изъято в установленном порядке для проведения экспертизы. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), сообщили работникам Национальной полиции.

Право Наркотики

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