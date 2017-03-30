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Советник Мишеля Терещенко занимался подделкой документов, – правоохранители

После отказа Глуховского горрайонного суда полиция повторно обратилась за разрешением на доступ к документам о принятии на должность юриста Руслана Павленко в отдел образования Глуховского городского совета.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Елена Адаменко.  

Ранее она указывала на то, что судья безосновательно отказал полиции в предоставлении документов.

"Основания – шедевральные! Потому что ходатайство «направлено на нарушения, предусмотренных ст. 32 Конституции Украины конституционных прав Руслана Павленко по его личности», – написала  Адаменко.

В расследовании Елены Адаменко выяснилось, что за подделку документов и невыполнение судебного решения прокуратура начала уголовное производство по делу юриста управления образования Глуховского городского совета и советника мэра Терещенко – Руслана Павленко. Эту информацию подтвердил первый заместитель руководителя Шосткинской городской прокуратуры Павел Моисеенко.

В программе говорится, что Павленко отсидел два года за то, что сбил насмерть подростка и не выплатил по решению суда его родным материальный ущерб – 300 000 гривен. Исполнительная служба не смогла найти Павленко по месту жительства в Киеве, ведь в то время он уже работал на выборах в Глухове.

В управлении образования уверены, что советника Терещенко амнистировали из колонии, хотя на самом деле у него условно-досрочное освобождение за хорошее поведение. Также педагоги не знают, что он не оплатил 300 000 гривен возмещения.

Сам Павленко на камеру признается, что деньги не выплачивает и советует журналистам обратиться в милицию.

Напомним, что Руслан Павленко является членом исполнительного комитета и советником городского головы Мишеля Терещенко.

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