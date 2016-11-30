Сумские гандболисты проиграли в Запорожье

Игры прошли в рамках чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге. К сожалению, обе встречи завершились победами хозяев – 30:27 и 26:24. После 12 игры на счету сумчан всего 3 победы и четвертое из пяти место в турнирной таблице. Пятое – как раз у «ДЮСШ-3».
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