Сумские гандболисты проиграли в Запорожье 7-8 апреля ГК «СумДУ» встречался в Запорожье с местной командой «ДЮСШ-3».

Игры прошли в рамках чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге. К сожалению, обе встречи завершились победами хозяев – 30:27 и 26:24. После 12 игры на счету сумчан всего 3 победы и четвертое из пяти место в турнирной таблице. Пятое – как раз у «ДЮСШ-3».