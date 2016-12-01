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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:53177

Дорожники потратят 5 миллионов на ремонт дороги по ул. Сергея Табалы

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт дороги на Басы».

«Дорога от Харьковской до конечной остановки на Басах после зимы в плачевном состоянии. Пассажиропоток к лету только вырастет, и кроме рожениц , студентов, жителей этого района поедут в этом направлении и множество дачников. Прошу рассмотреть вопрос приведения данной дороги до приемлемого состояния», - писал автор петиции Галкин Роман Сергеевич.

Ответ на электронную петицию от управления капитального строительства и дорожного хозяйства:

«Сообщаем Вам, что в настоящее время начата работа по реконструкции участка дороги от ул. С Табалы (Севера) до ул. Владимирской, которые будут выполнены в рамках финансирования (5 млн. грн.).

Также следует отметить, что в первую очередь в 2017 году выполняются работы на объектах, по которым разработана проектно-сметная документация в 2016 году, и переходные объекты».

Общество Ремонт дорог

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