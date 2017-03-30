В Сумах почтили память узников нацистских концлагерей Сегодня, 11 апреля, мир отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей.

По этому случаю в Сумах состоялся митинг-реквием памяти тех, кто стал жертвой фашистского режима. В мероприятии приняли участие первый замглавы областного совета Анатолий Ричкаль, руководитель аппарата ОГА Дмитрий Живицкий, мэр Сум Александр Лысенко, общественность, школьники.

Руководители области и города возложили цветы у памятного знака жертвам нацистских концлагерей, установленный возле школы № 8, к памятному знаку жертвам нацизма на перекрестке ул. Супруна и ул. Горького. А у памятника узникам концлагерей, по ул. Г. Кондратьева, состоялся молебен.

Память погибших почтили минутой молчания.

Напомним, в период оккупации 1941-1943 гг. в Сумах были созданы немецкие концлагеря: Дулаг и Шталаг. Военнопленных удерживали в здании школы № 5 (где теперь расположена школа № и общежитии Павловского сахарно-рафинадного завода. За время существования лагеря в нечеловеческих условиях - от голода, болезней, издевательств и массовых расстрелов - погибли тысячи заключенных. Всего за период оккупации в Сумах было уничтожено около 5 тыс. человек, из них 3,5 тыс. - военнопленных.