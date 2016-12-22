На 28 апреля созывается тринадцатая сессия Сумского облсовета Глава Сумского областного совета подписал распоряжение о созыве тринадцатой сессии областного совета седьмого созыва.

Пленарное заседание начнется 28 апреля в 10 часов в помещении административного здания Сумской областной совет.

На рассмотрение депутатов выносятся вопросы об изменениях в областной бюджет на 2017 год, Комплексной областной программе «Правопорядок на 2016-2020 годы», программе охраны окружающей природной среды Сумской области на 2016-2018 годы, Комплексной программы обращения с отходами в Сумской области на 2016-2020 годы, программы развития малого и среднего предпринимательства Сумской области на 2017-2019 годы, Региональной целевой программы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2014-2018 годы.

Также депутаты заслушают информацию о ходе выполнения областной программы правового образования населения на 2017-2020 годы. Рассмотрят смету расходов и план природоохранных мероприятий областного фонда охраны окружающей природной среды на 2017 год.

Кроме того, в повестке дня сессии имущественные, кадровые и вопросы отнесени поселка Сад Садовского сельского совета Сумского района Сумской области к категории села.

С целью предварительного обсуждения соответствующих материалов и проектов решений по указанным вопросам на 26 апреля запланировано общее собрание депутатов, заседания постоянных комиссий и депутатских фракций областного совета. Заседание президиума областного совета начнется 26 апреля в 16.00 в зале заседаний при председателе областного совета.