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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30404

Сумские троллейбусники сломали три новых троллейбуса

На сегодня уже три новых низкопольных троллейбуса не выходят на линии из-за поломок.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал транспортный эксперт Александр Мироненко.

«Слухи, которые ходили по городу уже больше месяца, теперь официально подтверждены: три новых 100% низкопольных троллейбуса на приколе. Александр Лысенко, пора делать выводы. Новая техника покупается и ставится на прикол.

Сумские троллейбусники фактически своими действиями вывели из строя три электродвигателя на трех новых троллейбусах Богдан Т70117. Об этом говорится в официальном ответе директора ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» Николая Джулы на запрос народного депутата от Сум Олега Медуницы.

«При осмотре троллейбусов выявлено, что все три тяговых электродвигателя вышли из строя по причине попадания смазки из подшипника двигателя на его обмотку, как следствие - его перегорание. Причина протекания смазки - использование работниками Сумского троллейбусного депо смазки, которая не отвечает технической документации на троллейбусы. А именно, была использована смазка ЛИТОЛ-24, что не допускается в соответствии с условиями эксплуатации двигателя», - отмечается в ответе.

Там также говорится, что гарантийная служба предприятия неоднократно письмами и телефонными переговорами информировала потребителя о недопустимости использования смазки марки ЛИТОЛ-24 для тягового электродвигателя троллейбусов Богдан Т70117.

В своем письме Николай Джула обращает внимание на то, что завод дважды провел курс обучения для представителей КП «Электроавтотранс» в г. Сумы, а также дополнительно и тоже бесплатно проводил специализированное обучение на базе предприятия в Луцке, однако на них представителей сумского депо не было.

«Таким образом, неквалифицированные действия персонала КП «Электроавтотранс», который отвечает за организацию и материальное обеспечение работ по обслуживанию троллейбусов, привели к выходу из строя тяговых электродвигателей, что не является гарантийными случаями, поэтому гарантийные обязательства по этим двигателям были прекращены, о чем проинформировано КП «Электроавтотранс», - сообщил Николай Джула в своем письме.

Также глава ДП «АСЗ № 1» АО «АК «Богдан Моторс» назвал неправдивой информацию, озвученную директором КП «Электроавтотранс» Виталием Однорогом.

Напомню, на депутатской комиссии 9 марта Виталий Однорог заявил, что для обслуживания троллейбусов использовали смазочные материалы, которые рекомендовал завод-изготовитель. Это было сказано в присутствии депутатов, журналистов», - написал Мироненко.

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Общество Троллейбусы

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