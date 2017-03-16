«СумДУ» проигрывает на последней минуте

«СумДУ» сложил полномочия чемпиона Украины среди студентов, пропустив от киевского «НУХТ» за 50 секунд до конца матча с дабл-пенальти. В итоге матч завершился со счетом 4:5.
Завтра в 13.00 сумчане сыграют за третье место. Соперник пока неизвестен, второй полуфинал между «ЗДМУ» и «Ураганом-ПНУ» проходит в эти минуты.
9 апреля состоялся финал кубка г. Сумы по футзалу, организованный Федерацией футзала Сум....
Сегодня, 7 апреля, в Сумах прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
Сегодня, 7 апреля, в Сумах пройдет вторая игра финальной серии чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
В первой финальной игре сумские футзалисты победили одесский «Деливери» по пенальти....
15 марта в спорткомплексе НПУ им. Драгоманова состоялся первый матч раунда плей-офф между местными «педагогами» и действующим чемпионом Украины среди...