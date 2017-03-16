«СумДУ» проигрывает на последней минуте Сегодня, 11 апреля, в Запорожье МФК «СумДУ» играл в полуфинале чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

«СумДУ» сложил полномочия чемпиона Украины среди студентов, пропустив от киевского «НУХТ» за 50 секунд до конца матча с дабл-пенальти. В итоге матч завершился со счетом 4:5.

Завтра в 13.00 сумчане сыграют за третье место. Соперник пока неизвестен, второй полуфинал между «ЗДМУ» и «Ураганом-ПНУ» проходит в эти минуты.