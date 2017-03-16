Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16112

«СумДУ» проигрывает на последней минуте

Сегодня, 11 апреля, в Запорожье МФК «СумДУ» играл в полуфинале чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

«СумДУ» сложил полномочия чемпиона Украины среди студентов, пропустив от киевского «НУХТ» за 50 секунд до конца матча с дабл-пенальти. В итоге матч завершился со счетом 4:5.

Завтра в 13.00 сумчане сыграют за третье место. Соперник пока неизвестен, второй полуфинал между «ЗДМУ» и «Ураганом-ПНУ» проходит в эти минуты.

Спорт МФК СумДУ Футзал

По тематике

Кубок Сум по футзалу второй раз подряд выиграл «Медцентр БДД»
Сегодня 13:48

Кубок Сум по футзалу второй раз подряд выиграл «Медцентр БДД»

9 апреля состоялся финал кубка г. Сумы по футзалу, организованный Федерацией футзала Сум....

07.04.2017 18:36

«СумДУ» стал чемпионом первой лиги

Сегодня, 7 апреля, в Сумах прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

07.04.2017 09:53

Сумчан приглашают на финал

Сегодня, 7 апреля, в Сумах пройдет вторая игра финальной серии чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....

02.04.2017 19:47

МФК «СумДУ» победил в Одессе

В первой финальной игре сумские футзалисты победили одесский «Деливери» по пенальти....

16.03.2017 12:59

Сумские «студенты» проиграли в Киеве

15 марта в спорткомплексе НПУ им. Драгоманова состоялся первый матч раунда плей-офф между местными «педагогами» и действующим чемпионом Украины среди...

Новости

Россиянин пытался подкупить пограничников
Сегодня 16:46
На Сумщине поймали эколога-взяточника
Сегодня 16:17
Сумские гандболисты проиграли в Запорожье
Сегодня 16:00
Патрульные вернули сумчанину потерянный паспорт
Сегодня 15:24
«СумДУ» проигрывает на последней минуте
Сегодня 15:16
Сумские пограничники нашли в машине наркотики
Сегодня 14:50
Сумские троллейбусники сломали три новых троллейбуса
Сегодня 14:30
В Сумах определили победителей конкурса «Молодое поколение за безопасность дорожного движения»
Сегодня 14:20
В Сумах почтили память узников нацистских концлагерей
Сегодня 14:10
Дорожники потратят 5 миллионов на ремонт дороги по ул. Сергея Табалы
Сегодня 13:53
Кубок Сум по футзалу второй раз подряд выиграл «Медцентр БДД»
Сегодня 13:48
Сумские власти не могут запретить русскоязычную рекламу
Сегодня 13:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.