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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:55297

Патрульные задержали наркомана, который избил прохожего

Вещество, похожее на наркотическое, и телефон, который находится в розыске, обнаружили сумские патрульные у мужчины, избившего прохожего.

Инцидент произошел 9 апреля, около 14 часов, на улице Харьковской. По словам заявителя полицейские узнали, что неизвестный мужчина напал на него и нанес телесные повреждения. После совершенного нападавший скрылся в неизвестном направлении. Инспекторы начали поиски преступника «по горячим следам».

Через несколько минут стражи порядка заметили мужчину, который отвечал ориентированию. Увидев служебный автомобиль, гражданин бросился бежать, однако был задержан патрульными.

Ним оказался 38-летний сумчанин, у которого во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис, и одну таблетку «Метадона» - особо опасного наркотического вещества.

Кроме того, патрульные выяснили, что телефон Fly, который был у мужчины, находится в розыске.

В дальнейшем заявитель узнал нападающего, которого инспекторы доставили в помещение Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств и изъятия указанных предметов.

Право Нанесение телесных повреждений

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