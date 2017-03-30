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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:17151

На Сумщине поймали эколога-взяточника

При получении неправомерной выгоды разоблачили старшего государственного инспектора Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Прокуратурой Сумской области совместно с Ахтырской местной прокуратурой и Управлением защиты экономики в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды заместителем начальника отдела оперативного контроля, старшим государственным инспектором Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Сегодня, 11 апреля 2017 года, указанное лицо задержано «на горячем» во время получения 5 тыс. грн от руководителя предприятия за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о задержании инспектора в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения и отстранении от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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