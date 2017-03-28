Кило марихуаны нашли полицейские у наркомана-рецидивиста Запрещенное вещество полицейские нашли в домовладении ранее уже судимого за незаконное хранение наркотиков 42-летнего жителя района.

Сотрудники Тростянецкого отделения полиции получили оперативную информацию, что ранее судимый 42-летний житель района хранит у себя дома наркотики. С целью проверки информации правоохранители посетили мужчину, и не зря. Уже на крыльце дома полицейские почувствовали сильный конопляный запах. Долго осматривать помещение не понадобилось, - полицейские довольно быстро нашли источник запаха.

«В платяном шкафу полицейские обнаружили кучу свертков сухого измельченного вещества, похожего на каннабис, а также сухие конопляные стебли и листья, - говорит Андрей Сердюк, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Владелец помещения рассказал, что нашел растения осенью в лесу, собрал, высушил их и хранил для собственного потребления. Общий вес наркотического сырья, которое мужчина незаконно хранил у себя дома, составил около килограмма».

Полицейские все найденное «зелье» отправили на экспертное исследование. А по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.