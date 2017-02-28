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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:283

Конотопчане сдают в полицию опасные находки

За минувшие сутки двое граждан обратились в полицию с заявлениями о найденных двух старых гранатах и «самопале».

Первым в дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился 53-летний житель района, который сообщил, что хочет добровольно выдать полиции найденный им «самопал». Мужчина рассказал, что во время благоустройства собственного земельного участка случайно наткнулся на самодельное устройство для стрельбы. Свою находку он сначала принес домой. Узнав от местного участкового офицера полиции о действии на территории области месячника добровольной сдачи оружия, решил не вступать в конфликт с законом и сдать его в полицию.

Правоохранители изъяли принесенный мужчиной «самопал» и направили его на экспертное исследование. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Но, учитывая, что гражданин добровольно сдал в полицию запрещенный предмет, то согласно ч.3 этой же статьи он будет освобожден от уголовной ответственности.

Еще две опасные находки нашел 23-летний конотопчанин. Во время поиска металлолома на местном пустыре молодой человек раскопал два ржавых предмета, которые внешне похожи на гранаты. О находке он немедленно сообщил правоохранителям. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия установили, что найденные предметы являются гранатами Ф-1 и РГД-5 времен Второй мировой войны. Полицейские сразу определили безопасный периметр и огородили его. Сейчас они обеспечивают его охрану до прибытия сотрудников саперного подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Работники полиции напоминают, что граждан, которые добровольно сдали правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

Правоохранители также призывают жителей области быть осторожными во время проведения земельных работ и, в случае обнаружения взрывоопасного предмета, немедленно сообщать об этом в полицию на круглосуточный телефон «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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