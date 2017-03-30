Россиянин пытался подкупить пограничников Пограничники Сумщины в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность.

В пункт пропуска «Бачевск» автомобилем марки «Хюндай» российской регистрации на въезд в Украину прибыл гражданин России. С целью беспрепятственного пересечения границы 34-летний мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ. Тот ответил отказом.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.