Сумчанку ночью избили и ограбили Словесная ссора закончилась для сумчанки синяками и похищенным телефоном.

Инцидент произошел, 10 апреля, около часа ночи, на проспекте Михаила Лушпы. Словесная ссора, которая началась на остановке общественного транспорта между потерпевшей и двумя неизвестніми женщинами, через несколько минут переросла в драку.

В дальнейшем неизвестные избили заявительницу и забрали у нее мобильный телефон Lenovo, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские вызвали женщине скорую и по полученным приметам начали поиски воровок. Патрулируя дворовую территорию на улице Интернационалистов, стражи порядка заметили 2 женщин, которые отвечали ориентированию. Они очень нервничали, беседуя с инспекторами.

Во время поверхностной проверки у одной из них патрульные обнаружили недавно похищенный мобильный.

Потерпевшая, которая впоследствии прибыла на место происшествия, узнала своих обидчиц.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.