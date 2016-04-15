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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37221

Сумчанин разгуливал ночью по городу с пистолетом

Патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет.

10 апреля, в полночь, патрулируя проспект Михаила Лушпы, инспекторы заметили мужчину, который нарушал общественный порядок. На замечание полицейских мужчина не реагировал и вел себя агрессивно. Впоследствии, патрульные все же успокоили его.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Патрульные доставили 22-летнего мужчину в Сумское отделение полиции, где следователи изъяли указанный предмет. В настоящее время проводится проверка.

Право Пистолет

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