Сумчанин разгуливал ночью по городу с пистолетом Патрульные обнаружили у мужчины предмет, похожий на пистолет.

10 апреля, в полночь, патрулируя проспект Михаила Лушпы, инспекторы заметили мужчину, который нарушал общественный порядок. На замечание полицейских мужчина не реагировал и вел себя агрессивно. Впоследствии, патрульные все же успокоили его.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Патрульные доставили 22-летнего мужчину в Сумское отделение полиции, где следователи изъяли указанный предмет. В настоящее время проводится проверка.