Сумские школьники соревновались в семиборье

На прошлой неделе в Сумах состоялась городская спартакиада города по военно-прикладному семиборью среди допризывной молодежи. Юноши 2000-2002 г.р., команды общеобразовательных школ, высших учебных заведений 1-2 уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений на спортивных базах города боролись за первенство в беге на 100 м, преодолении полосы препятствий, плавании, метании гранаты, подтягивании на перекладине, беге на 3 км, пулевой стрельбе.
В соревнованиях приняли участие 32 команды.
В общем зачете победили кадеты, II место завоевали учащиеся школы и № 1 им. В. Стрельченко, III - школы № 17.
В Сумах проведут приписку граждан 1999 года рождения к призывному участку Сумского городского военного комиссариата....