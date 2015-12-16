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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские школьники соревновались в семиборье

В Сумах состоялись соревнования по военно-прикладному семиборью среди допризывников.

На прошлой неделе в Сумах состоялась городская спартакиада города по военно-прикладному семиборью среди допризывной молодежи. Юноши 2000-2002 г.р., команды общеобразовательных школ, высших учебных заведений 1-2 уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений на спортивных базах города боролись за первенство в беге на 100 м, преодолении полосы препятствий, плавании, метании гранаты, подтягивании на перекладине, беге на 3 км, пулевой стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 32 команды.

В общем зачете победили кадеты, II место завоевали учащиеся школы и № 1 им. В. Стрельченко, III - школы № 17.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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