Сумские школьники соревновались в семиборье В Сумах состоялись соревнования по военно-прикладному семиборью среди допризывников.

На прошлой неделе в Сумах состоялась городская спартакиада города по военно-прикладному семиборью среди допризывной молодежи. Юноши 2000-2002 г.р., команды общеобразовательных школ, высших учебных заведений 1-2 уровня аккредитации и профессионально-технических учебных заведений на спортивных базах города боролись за первенство в беге на 100 м, преодолении полосы препятствий, плавании, метании гранаты, подтягивании на перекладине, беге на 3 км, пулевой стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 32 команды.

В общем зачете победили кадеты, II место завоевали учащиеся школы и № 1 им. В. Стрельченко, III - школы № 17.