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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11264

В Сумском районе селяне блокировали молоковозы

Так люди решили противостоять, по их мнению, произволу Сумского молокозавода.

Оттуда на днях сообщили, что с начала апреля покупают их молоко уже не по 5 гривен, а на 50 копеек дешевле, пишет Спецкор.

Для большинства жителей села Ястребиное, что в Сумском районе, коровы – чуть ли не единственный заработок.

«Работы в селе нет, поэтому и держат люди по 2-3 коровы. Сдают молоко. На эти деньги и кормят и одевают свои семьи», - рассказал житель села Ястребиное Александр.

Впрочем, даже такой доход последнее время появился под вопросом. Люди уже несколько дней вместо того, чтобы сдавать молоко, блокируют молоковозы, не пустая их в село. Все из-за новой цены на сырье.

Кроме того, переработчики задолжали людям доплаты за жирность молока на каждый сданный литр еще с 2015 года. А еще угрожают селянам, если те начнут сдавать сырье на другие молокозаводы.

Сборщица молока, которой люди адресовали все свои проблемы, открещивается. Мол, она ничего не решает, а на заводе сообщила о том, что люди бунтуют. Впрочем, от руководства предприятия - никакой реакции.

Поговорить с директором Сумского молокозавода не удалось. Единственный из руководства, кого удалось встретить на предприятии, заместитель говорить не захотел, ссылаясь на свою занятость.

Зато замглавы Сумской ОГА Николай Подопригора такое снижение закупочной цены называет сезонным и вполне прогнозируемым.

«В среднем закупочная цена в области на молоко держится на уровне 4,5 грн. - комментирует он. - Ведь потеплело и увеличилось количество надоев. За исключением Бурынского и Роменского районов, где находятся молокозаводы, и производители не имеют транспортных расходов. Там остается 5 гривен.

Регулировать цены - не в компетенции облгосадминистрации, ведь селяне имеют двусторонние договоры с молокозаводом. Защитить свои права люди смогут, создав кооператив настоящий, а не на бумаге, как в Ястребином».

Сами же селяне подали заявление в полицию на Сумской молокозавод, чтобы тот вернули задолженное.

Собирать молоко теперь будут переработчики из Ахтырского района. цену, правда, более 4,5 гривен за литр не обещают, впрочем, будут давать надбавки за жирность молока и помогать с кормами для животных.

Экономика Молоко Молочная блокада

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