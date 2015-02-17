Руководителю Сумского облавтодора влепили выговор и намекнули: «возможно нам не по пути» Дисциплинарное наказание в виде выговора получил руководитель облавтодора Сумской области Сергей Гайдаш 11 апреля в ходе производственного совещания с руководителями всех облавтодоров и дочерних предприятий ПАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Как сообщила пресс-служба компании, кроме Сергея Гайдаша, выговоры получили руководители Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областей. Такое решение было принято за невыполнение приказов компании.

- Если руководители облавтодоров и в дальнейшем будут игнорировать и не выполнять приказы руководства компании, у нас ничего не получится. Я уже неоднократно подчеркивал, что своеволие недопустимо. Если кто-то не хочет работать командой, возможно, нам не по пути, — отметил и.о. председателя правления ПАО Артем Гриненко.

В рамках заседания обсуждались вопросы темпа выполнения аварийного ремонта, осуществления закупок материалов и контроля качества выполняемых работ.

Ранее были уволены руководители Полтавского и Львовского облавтодоров, выговоры получали главы Харьковского и Закарпатского облавтодоров.

Напомним, 15 февраля 2017, Министерством инфраструктуры Украины согласован и Государственным агентством автомобильных дорог Украины утвержден план мероприятий по реформированию ПАО «ГАК« Автомобильные дороги Украины». В рамках этого документа предусмотрена полная перезагрузка деятельности дочерних предприятий и компании в целом с убыточной и практически не трудоспособной в экономически выгодную и конкурентоспособную на рынке структуру. План реформы рассчитан на ближайшие три года и предусматривает полное финансовое оздоровление компании, внедрение автоматизированной системы управления дочерними предприятиями и контроль за качеством выполняемых работ.