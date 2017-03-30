Налоговая работает и в выходные, но не в праздники

15 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 13.00;
17 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 17.00.
Выходные дни: 16 апреля 2017 года; 1-2, 8-9 мая 2017 года.
Физические лица, имеющее право на льготу и которые является владельцами нескольких земельных участков одного вида использования, до 1 мая 2017...
С начала отчетного года плательщики, состоящие на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы внесли в обороноспособность украинской армии...
Если физическим лицом в 2016 году был получен доход от предоставления в аренду легкового автомобиля другому физическому лицу, которое не...
В связи с многочисленными обращениями физических лиц - предпринимателей и общественных организаций по практическому применению ставок единого налога плательщиками второй...
С принятием Закона Украины от 23.02.17 г. №1910 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» указанная норма...