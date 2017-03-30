Налоговая работает и в выходные, но не в праздники С целью организации качественного выполнения возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков органами ГФС, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Государственная налоговая инспекция в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни (г. Сумы, Покровская площадь, 2).

15 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 13.00; 17 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 17.00. Выходные дни: 16 апреля 2017 года; 1-2, 8-9 мая 2017 года.