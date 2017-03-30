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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4220

Налоговая работает и в выходные, но не в праздники

С целью организации качественного выполнения возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков органами ГФС, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Государственная налоговая инспекция в г. Сумы Главного управления ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные и выходные дни (г. Сумы, Покровская площадь, 2).

15 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 13.00;

17 апреля 2017 - рабочий день в режиме дежурства до 17.00.

Выходные дни: 16 апреля 2017 года; 1-2, 8-9 мая 2017 года.

Общество Налоги

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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