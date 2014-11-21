Руководитель Сумского облавтодора получил выговор

Такое решение было принято 11 апреля в ходе совещания с руководителями всех облавтодоров и дочерних предприятий ГАК «Автомобильные дороги Украины», сообщили в компании.
Выговоры вынесены за невыполнение приказов ГАК.
«Если руководители облавтодоров и в дальнейшем будут игнорировать и не выполнять приказы руководства компании, у нас ничего не получится. Я уже неоднократно подчеркивал, что своеволие недопустимо», - сказал в ходе совещания и.о. руководителя ГАК Артем Гриненко.
Напомним, ранее были уволены руководители Полтавского и Львовского облавтодоров, выговоры получали главы Харьковского и Закарпатского облавтодоров.
Дисциплинарное наказание в виде выговора получил руководитель облавтодора Сумской области Сергей Гайдаш 11 апреля в ходе производственного совещания с...
Служба автомобильных дорог в Сумской области ввела ограничения в связи с повышенной температурой воздуха....
Последние сутки дорожники Сумщины работают в усиленном режиме....
Служба автомобильных дорог в Сумской области провела открытые торги по капитальному ремонту автомобильной дороги государственного значения (М-02) Кипти-Глухов-Бачевск (на Брянск)....
Для устойчивой работы дорожного хозяйства в области заготовлено 43,5 тысячи тонн песчаной смеси и 3,2 тысячи тонн соли....