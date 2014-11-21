Руководитель Сумского облавтодора получил выговор Дисциплинарное наказание в виде выговоров получили руководители облавтодоров Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Черкасской областей.

Такое решение было принято 11 апреля в ходе совещания с руководителями всех облавтодоров и дочерних предприятий ГАК «Автомобильные дороги Украины», сообщили в компании.

Выговоры вынесены за невыполнение приказов ГАК.

«Если руководители облавтодоров и в дальнейшем будут игнорировать и не выполнять приказы руководства компании, у нас ничего не получится. Я уже неоднократно подчеркивал, что своеволие недопустимо», - сказал в ходе совещания и.о. руководителя ГАК Артем Гриненко.

Напомним, ранее были уволены руководители Полтавского и Львовского облавтодоров, выговоры получали главы Харьковского и Закарпатского облавтодоров.