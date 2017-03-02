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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине образовалась новая громада

Верхнесыроватська сельская объединенная территориальная громада стала крупнейшей ОТГ Сумского района с населением 6986 человек и второй межрайонной обществом в области.

Окончательные решения о создании Верхнесыроватской сельской объединенной территориальной громаді приняли депутаты Верхнесыроватского сельского совета Сумского района и Великобобрицкого сельского совета Краснопольского района.

В состав громады вошли следующие населенные пункты: села Великий Бобрик, Ивахновка, Малый Бобрик, Юсуповка и поселок Каменный Великобобрицкого сельского совета, села Верхняя Сыроватка, Железняк, Новоселица, Стенка и поселок Захаровское Верхнесыроватского сельского совета Сумского района.

Как сообщили консультанты Офиса реформ в Сумском региональном отделении Ассоциации городов Украины, Верхнесыроватская ОТГ - вторая межрайонная община Сумщины. Выборы в ней станут возможными благодаря принятому недавно Верховной Радой Украины законопроекта 5520 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей добровольного объединения территориальных громад, расположенных на территориях сопредельных районов», который ожидает подписания Президентом Украины. После этого Центральная избирательная комиссия сможет назначить первые выборы депутатов и главы громады.

Общество ОТГ

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