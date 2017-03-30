Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключениях водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению водопроводных аварий сегодня, 12 апреля, отсутствует водоснабжение в домах №№ 9,11 по ул. Заливная, № 175 по ул. Герасима Кондратьева, № 4 по ул. Лебединская. Как только ремонтные работы будут завершены - водоснабжение будет восстановлено.