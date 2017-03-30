Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению водопроводных аварий сегодня, 12 апреля, отсутствует водоснабжение в домах №№ 9,11 по ул. Заливная, № 175 по ул. Герасима Кондратьева, № 4 по ул. Лебединская. Как только ремонтные работы будут завершены - водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает о масштабном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
ООО «Сумытеплоэнерго» доводит до сведения жителей города и руководителей предприятий, что 6 и 7 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....