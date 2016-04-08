Теннисная академия объявляет набор в детские группы

Соответствующее мероприятие по отбору в группы состоится 1-2 мая 2017 года на теннисных кортах в Городском парке культуры и отдыха им. И.Н. Кожедуба. За детальной информацией обращайтесь по тел. 066 116-76-63 Евгений Андреевич.
Сегодня, 21 декабря, во время сессии Сумского горсовета отметили команду «Теннисной академии» по настольному теннису....
15-17 августа на кортах Теннисной академии в городском парке прошел розыгрыш одноименного кубка....
30 июля на кортах Теннисной академии состоится любительский парный турнир «Кубок ТА 2016»....
Решением сессии Сумского горсовета от 7 июля утверждены штаты Коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия», находящегося в парке культуры...
Коммунальное предприятие «Городской спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета объявляет набор юношей и девушек 2008-2010 годов рождения....