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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11203

Теннисная академия объявляет набор в детские группы

КП «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» объявляет набор в детские группы для занятий теннисом детей возрастом от 6 до 8 лет.

Соответствующее мероприятие по отбору в группы состоится 1-2 мая 2017 года на теннисных кортах в Городском парке культуры и отдыха им. И.Н. Кожедуба. За детальной информацией обращайтесь по тел. 066 116-76-63 Евгений Андреевич.

Спорт Теннисная академия

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Сумским теннисистам вручили мэрские грамоты
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Сумским теннисистам вручили мэрские грамоты

Сегодня, 21 декабря, во время сессии Сумского горсовета отметили команду «Теннисной академии» по настольному теннису....

В Сумах разыграли кубок Теннисной академии
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Сумчан приглашают на кубок Теннисной академии

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12.07.2016 13:37

Сумской горсовет утвердил штат муниципальной «Теннисной академии»: из 19,5 штатных единиц всего один тренер.

Решением сессии Сумского горсовета от 7 июля утверждены штаты Коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия», находящегося в парке культуры...

Теннисная академия приглашает на занятия детей
08.04.2016 14:03

Теннисная академия приглашает на занятия детей

Коммунальное предприятие «Городской спортивный клуб «Теннисная Академия» Сумского городского совета объявляет набор юношей и девушек 2008-2010 годов рождения....

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«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
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CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
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CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
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CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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