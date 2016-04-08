Теннисная академия объявляет набор в детские группы КП «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная Академия» объявляет набор в детские группы для занятий теннисом детей возрастом от 6 до 8 лет.

Соответствующее мероприятие по отбору в группы состоится 1-2 мая 2017 года на теннисных кортах в Городском парке культуры и отдыха им. И.Н. Кожедуба. За детальной информацией обращайтесь по тел. 066 116-76-63 Евгений Андреевич.