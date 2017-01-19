Сумские коммунальщики жалуются на нерадивых потребителей Сегодня, 12 апреля, работники КП «Горводоканал» чистили канализацию по ул. Харьковская, 23/1.

Об этих «исследованиях» пишут на странице коммунального предприятия в фейсбуке.

«Ул. Харьковская, 23/1

В который раз достали кучу мусора из канализационного колодца.

Как при таком использовании канализация может работать?!» - задаются вопросом водоканальщики.