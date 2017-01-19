Сумские коммунальщики жалуются на нерадивых потребителей

Об этих «исследованиях» пишут на странице коммунального предприятия в фейсбуке.
«Ул. Харьковская, 23/1
В который раз достали кучу мусора из канализационного колодца.
Как при таком использовании канализация может работать?!» - задаются вопросом водоканальщики.
Водопроводная вода в Сумах пахнет хлоркой, но это временно....
КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение....
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25 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла решение по повышению тарифов на услуги...
Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах....