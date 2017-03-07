Перевозчики в Ахтырке хотят повысить тариф 11 апреля в Ахтырке состоялось заседание транспортной комиссии.

Основным вопросом было рассмотрение сообщения перевозчиков о намерении повысить тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Решением заседания комиссии была определена необходимость создания рабочей группы по проверке достоверности предоставленной перевозчиками информации путем организации обследования пассажиропотоков.

Секретарь комиссии предоставила информацию о проведенных проверках по вопросам соблюдения перевозчиками пассажирского транспорта условий договоров и выявлены нарушения. Было принято решение заслушать объяснения нарушителей на очередном заседании комиссии, сообщает сайт Ахтырского горсовета.