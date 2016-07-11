В Тростянце конфликт завершился поножовщиной Полиция Тростянца выясняет обстоятельства и причины драки, в результате которой 28-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

Поздно вечером в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение из местной центральной районной больницы о том, что в медучреждение доставлен 28-летний житель Тростянецкого района, которому диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Следственно-оперативная группа полиции сразу выехала на место, откуда был доставлен раненный.

Как выяснили правоохранители, на одной городских улиц произошел конфликт между тремя гражданами. В результате ссоры один из мужчин, 36-летний местный житель, нанес ранения ножом в живот другому.

«Сейчас наши сотрудники выясняют причины и обстоятельства конфликта, которые привели к трагическим последствиям, - комментирует начальник Тростянецкого отделения полиции Андрей Сердюк. - По словам подозреваемого, потерпевший якобы первый полез в драку к его товарищу, а сам он решил заступиться за друга».

Сейчас раненый находится в больнице. В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.