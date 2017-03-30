В Шостке пенсионерка отдала мошенникам 22 тысячи 22 тысячи гривен отдала пожилая женщина на лечение человека, которого якобы сбил на автомобиле ее сын.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 77-летняя жительница Шостки. Она рассказала правоохранителям, что днем на домашний телефон позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос сына, попросил о помощи. По его словам, он на автомобиле сбил пешехода. И теперь на лечение человеку срочно нужны деньги. Собеседник продиктовал женщине номер телефона и попросил обсудить с врачом необходимую сумму и каким образом лучше передать деньги.

Пенсионерка просьбу выполнила, и узнала, что потерпевший нуждается в 25000 гривен - именно при таком условии он не станет обращаться в полицию. Что же касается самих денег, то их нужно положить в конверт, а его завернуть в газету и передать через посыльного, который подойдет к женщине домой.

Находясь в отчаянии, старушка, сын которой живет за границей, вынесла и передала неизвестному мужчине 10 000 гривен и золотые серьги общим весом пять граммов. Впрочем, через полчаса телефонный звонок повторился, и «врач» сообщил, что полученных денег мало. И потребовал еще 12 000 гривен. Бабушка нашла и такую сумму, и таким же образом передала ее посыльному.

Только через несколько дней заявительница призналась своей знакомой о несчастье в семье, а та, поняв, в чем дело, посоветовала ей обратиться в полицию.

Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности. По данному факту уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.