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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские спортсмены провели толоку в сквере Олимпийской славы

11 апреля Сумской областной организацией ФСО «Спартак» вместе со спортивными школами общества уже традиционно была проведена толока в Сквере Олимпийской славы Сумщины, расположенном у Псла возле ул. Заливная.

Воспитанники отделений спортивных школ («Старт», «Спартаковец» и «Спартак»), а именно ученики и тренеры отделений вольной борьбе, боксу, пауэрлифтингу, гребле на байдарках и каноэ активно со спортивным задором убирали территорию вокруг аллеи, высадили саженцы деревьев, кустов казацкого можжевельника, которые будут украшать аллею. Также покрасили площадку для воркаута, лавочки рядом с аллеей. Обкопали и побелили ранее высаженные деревья.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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