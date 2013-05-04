Сумские спортсмены провели толоку в сквере Олимпийской славы 11 апреля Сумской областной организацией ФСО «Спартак» вместе со спортивными школами общества уже традиционно была проведена толока в Сквере Олимпийской славы Сумщины, расположенном у Псла возле ул. Заливная.

Воспитанники отделений спортивных школ («Старт», «Спартаковец» и «Спартак»), а именно ученики и тренеры отделений вольной борьбе, боксу, пауэрлифтингу, гребле на байдарках и каноэ активно со спортивным задором убирали территорию вокруг аллеи, высадили саженцы деревьев, кустов казацкого можжевельника, которые будут украшать аллею. Также покрасили площадку для воркаута, лавочки рядом с аллеей. Обкопали и побелили ранее высаженные деревья.