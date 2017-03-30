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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28117

В Сумах отключили воду на Десятке

КП «Горводоканал» сообщает о масштабном отключении водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по адресу: проспект им. М. Лушпы, 49 сегодня, 12 апреля, в 14:00 прекращено холодное водоснабжение:

- ул. Заливная, д. №№ 27, 29, 29/1, 31, 31г, 35, 39;

- пр. им. М. Лушпы, д. №№ 39, 39/1, 39/2, 43, 43/1, 43/2, 45, 47, 47а, 51, 55, 57;

- ул. Героев Крут, д. №№ 12, 18/1, 26, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

По завершению ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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