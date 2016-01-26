Сумские самбисты отличились на Кубке Украины 7-9 апреля в Киеве проходил Кубок Украины среди кадетов (до 16 лет) по самбо.

Всего было разыграно 20 комплектов наград в индивидуальных видах программы (по 10 - у ребят и девушек), а также командный кубок, который завоевала сборная Одесской области.

Среди призеров соревнований есть и представители Сумщины. Так, вторыми были Анна Охрименко (48 кг), Юлия Вороненко (52 кг), Антон Клейнос (50 кг). «Бронзу» получили Алиса Канюк (52 кг), Александр Искрицкий (42 кг), Семен Агеенко (46 кг) и Игорь Басанец (84 кг).