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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские самбисты отличились на Кубке Украины

7-9 апреля в Киеве проходил Кубок Украины среди кадетов (до 16 лет) по самбо.

Всего было разыграно 20 комплектов наград в индивидуальных видах программы (по 10 -  у ребят и девушек), а также командный кубок, который завоевала сборная Одесской области.

Среди призеров соревнований есть и представители Сумщины. Так, вторыми были Анна Охрименко (48 кг), Юлия Вороненко (52 кг), Антон Клейнос (50 кг). «Бронзу» получили Алиса Канюк (52 кг), Александр Искрицкий (42 кг), Семен Агеенко (46 кг) и Игорь Басанец (84 кг).

Спорт Самбо

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«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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