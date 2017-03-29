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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56166

В Лебедине у наркомана нашли 300 грамм «травки»

Дома у молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли около 300 граммов наркотического сырья - каннабис.

Оперативные работники Лебединского отдела полиции получили информацию о том, что 29-летний житель района хранит у себя дома наркотики. Во время проверки - информация подтвердилась - полицейские действительно обнаружили там наркотическое зелье.

«Осматривая домовладение подозреваемого, полицейские нашли в сарае сухие растения конопли и измельченную смесь, похожую на каннабис, - говорит Игорь Кисилев, и.о. начальника Лебединского отделения полиции. - Сначала мужчина отрицал свою причастность к находке и рассказывал историю, что наркотики остались в сарае от бывшего владельца, который умер несколько лет назад. Но внешний вид растений свидетельствовал о том, что они были сорваны и высушены в прошлом году. В конце концов, хозяин домовладения признал, что растения конопли принадлежат именно ему. Общий вес наркотического сырья, которое мужчина незаконно хранил у себя дома, составил около 300 граммов».

Полицейские все найденное «зелье» отправили на экспертное исследование. А по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция данной статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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