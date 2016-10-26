На Сумщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия

В дежурную часть Глуховского отделения полиции с заявлением о добровольной выдаче оружия обратился 33-летний житель района. Мужчина передал в полицию охотничье гладкоствольное ружье неизвестной марки, которое он якобы нашел в лесополосе возле соседнего села. Заявитель сразу подал заявку на регистрацию «находки», и пока правоохранители проведут соответствующую проверку, ружье будет храниться в полицейском участке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
С аналогичной просьбой обратился в полицию и 31-летний житель Ахтырки. Мужчина пояснил, что также нашел в лесополосе ружье и теперь хочет оставить его в личном пользовании, но уже на законных основаниях.
Еще одно охотничье ружье 16-го калибра добровольно передал в полицию 40-летний житель Сум.
Все эти граждане, после проведения полицией проверок, смогут рассчитывать на соответствующее оформление права собственности на это оружие и получить разрешения на его хранение и использование.
А житель Глуховского района за незаконное хранение боеприпасов будет отвечать перед законом. Полицейские обнаружили и изъяли у него 27 разнокалиберных патронов, с которыми тот разгуливал по селу. С какой целью мужчина держал при себе такое количество патронов, установит следствие, в рамках открытого уголовного производства.
Полиция напоминает гражданам, что с 1 апреля в области проходит месячник добровольной сдачи оружия. Граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.
«С начала проведения месячника сотрудники полиции уже изъяли 144 единицы огнестрельного оружия и боеприпасов, - комментирует заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - Напоминаем, что жители области могут получить дополнительную информацию по поводу месячника в местных отделах полиции или обратившись к участковым инспекторам полиции. А, в случае обнаружения нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки - немедленно звонить в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102».
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