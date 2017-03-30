В Конотопе камера видеонаблюдения помогла поймать вора Работники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа, который, находясь в развлекательном заведении, воспользовался случайно найденным номерком из гардеробной и украл чужие вещи.

Ночью на пульт «102» от 31-летней конотопчанки поступило сообщение о краже. Заявительница рассказала: находясь в местном ночном клубе, обнаружила отсутствие женской сумочки и куртки, которые хранились в раздевалке.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Осмотрев прилегающую к месту преступления территорию, работники полиции нашли верхнюю одежду и опустошенную сумочку заявительницы. А, просмотрев видеозапись с камер наблюдения, «вычислили» и самого вора.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Молодой человек нигде не работал, а зарабатывал себе на жизнь временными заработками. Поэтому, когда случайно нашел в помещении заведения чужой номерок из гардеробной, решил не терять такой возможности и совершить кражу. Забрав чужие вещи, он вышел на улицу и в безлюдном месте разглядел похищенное. Взяв из сумки тысячу гривен, юноша оставил все остальное имущество и ушел. Полученные таким образом деньги потратил на собственные нужды.

Следователи полиции в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и, проведя полное досудебное расследование, направили дело в суд. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.