Роменчанин украл из школы сейф Роменские полицейские направили в суд уголовное производство в отношении 27-летнего жителя района, который украл из неработающей сельской школы металлический сейф и сдал его в металлолом.

В дежурную часть Роменского отдела полиции с заявлением о краже обратился сельский голова одного из сел района. Чиновник сообщил, что из неработающей школы неизвестные украли металлический сейф.

Участковые офицеры полиции провели проверку и установили, что к преступлению причастен 27-летний житель этого же села. В содеянном молодой человек признался и объяснил, что школа уже длительное время не работает. Поэтому, долго не думая, чтобы быстро раздобыть деньги для семьи, решил найти и украсть металлические предметы, чтобы потом сдать их на металлолом. Ночью он беспрепятственно вошел в здание школы, где в одном из классов заметил металлический сейф. Самостоятельно погрузил его в коляску мотоцикла, и утром отвез свою «добычу» в металлоприемный пункт.

Следователи уже предъявили мужчине подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), и после завершения досудебного расследования направили уголовное производство в рассмотрение суда. За содеянное злоумышленнику может грозить до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.