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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30108

Сумские лучники удачно отстрелялись на чемпионате Украины

7-12 апреля в Новой Каховке прошел командный чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР.

В личных соревнованиях Полина Родионова заняла второе место, уступив в финале новокаховчанке, студентке СумГПУ Анастасии Павловой. Наша Ирина Хочина заняла шестое место.

У мужчин лучшим среди сумчан стал Александр Мазепа, который занял пятое место.

В командных стрельбах сборная Сумщины – Полина Родионова, Ирина Хочина и Дарья Таранова – стала пятой.

В миксте Александр Скачок и Евгения Чибисова стали третьими.

Спорт Стрельба из лука

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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