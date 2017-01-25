Сумские лучники удачно отстрелялись на чемпионате Украины 7-12 апреля в Новой Каховке прошел командный чемпионат Украины по стрельбе из лука среди ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР.

В личных соревнованиях Полина Родионова заняла второе место, уступив в финале новокаховчанке, студентке СумГПУ Анастасии Павловой. Наша Ирина Хочина заняла шестое место. У мужчин лучшим среди сумчан стал Александр Мазепа, который занял пятое место. В командных стрельбах сборная Сумщины – Полина Родионова, Ирина Хочина и Дарья Таранова – стала пятой. В миксте Александр Скачок и Евгения Чибисова стали третьими.