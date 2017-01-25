Сумские лучники удачно отстрелялись на чемпионате Украины

В личных соревнованиях Полина Родионова заняла второе место, уступив в финале новокаховчанке, студентке СумГПУ Анастасии Павловой. Наша Ирина Хочина заняла шестое место.
У мужчин лучшим среди сумчан стал Александр Мазепа, который занял пятое место.
В командных стрельбах сборная Сумщины – Полина Родионова, Ирина Хочина и Дарья Таранова – стала пятой.
В миксте Александр Скачок и Евгения Чибисова стали третьими.
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