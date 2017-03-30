«Сумы» сыграют с краматорчанами В пятницу, 14 апреля, ПФК «Сумы» примет на «Юбилейном» краматорский «Авангард».

Игра пройдет в рамках 25-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге. Начало в 16.00. Для кого? В будний, по сути, день.

Перед игрой гости занимают восьмое место, имея в активе 34 очка, у «Сум» 21 очко и 16-ое место.