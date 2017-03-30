«Сумы» сыграют с краматорчанами

Игра пройдет в рамках 25-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге. Начало в 16.00. Для кого? В будний, по сути, день.
Перед игрой гости занимают восьмое место, имея в активе 34 очка, у «Сум» 21 очко и 16-ое место.
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