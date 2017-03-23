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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумам открыли путь к получению кредита на 22 троллейбуса

12 апреля Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту «Городской общественный транспорт Украины», что открывает путь Сумам к получению кредита в 4 млн. евро на закупку 22 новых троллейбусов.

Поддержали ратификацию 230 депутатов, однако произошло это только со второй попытки. В ходе первого голосования для ратификации не хватило одного голоса, пишет Сумской транспортный портал.

Соглашение с Европейским инвестиционным банком подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян 11 ноября 2016 года. Проект «Городской общественный транспорт» подразумевает выделение 11 городам Украины 200 млн. евро на закупку только нового подвижного состава для коммунальных предприятий, а также модернизацию и развитие инфраструктуры городского транспорта. Кредит будет выделяться 15 траншами в течение пяти лет — с 2017 по 2021 годы. Максимальный льготный период по проекту составляет пять лет, в общий срок погашения кредита, включая льготный период — 22 года.

4 млн. евро, которые будут выделены Сумам на закупку 22 троллейбусов, подразумевают, что цена одной машины составит 181,8 тыс. евро, или 5,190 млн. грн. в пересчете по курсу НБУ на 12 апреля 2017 года. Для сравнения на недавнем тендере в Сумах минимальная цена за троллейбус, предложенная поставщиком СП «Яникс», составила 4,365 млн. грн. или 152,9 тыс. евро в эквиваленте.

 
Общество Троллейбусы

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