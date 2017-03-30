«СумДУ» стал бронзовым призером чемпионата Украины

В матче за третье место подопечные Сергея Песоцкого с минимальным счётом одолели хозяев турнира - команду Запорожского государственного медицинского университета - 5:4. Победителем всеукраинской студлиги стали студенты столичного «НУХТа», выигравшие в финале у ивано-франковского «Урагана-ПНУ» 7:4.
Напомним, в прошлом голу сумчане были чемпионами.
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