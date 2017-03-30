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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09205

На Сумщине подписали региональное соглашение

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко принял участие в торжественном подписании Регионального соглашения между стороной органов власти Сумской области, Общим представительским органом стороны профсоюзов Сумской области и Общим представительским органом стороны работодателей Сумской области на 2017-2018 годы.

«Сегодня происходит знаковое событие - подписание Регионального соглашения на новый срок. Во время переговоров стороны социального диалога пришли к согласию в вопросах повышения конкурентоспособности национального производителя и обеспечения роста занятости, в оплате, условиях и охране труда, социальной защите работающих. Отдельные положения Соглашения касаются гуманитарным вопросам, молодежной политики, удовлетворение духовных потребностей населения», - отметил Николай Клочко в своем вступительном слове.

Он отметил, что подписание нового Регионального соглашения - это новый шаг в развитии деловых отношений на Сумщине. Ведь реализация положений документа будет происходить в новых условиях, когда органы местного самоуправления в результате децентрализации власти станут основой административного устройства в государстве.

Свои подписи под документом торжественно поставили от органов власти - глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко и председатель Сумского областного совета Владимир Токарь, от профсоюзов - председатель Общего представительского органа стороны профсоюзов Татьяна Евдокимова, от работодателей - председатель Общего представительского органа стороны работодателей области Евгений Лапин.

Партнеры единодушно выразили свои надежды на то, что новая Региональное соглашение будет способствовать углублению социального диалога в области на всех уровнях и обеспечит новое качество трудовых отношений, и как следствие сделает качественным жизни всех жителей Сумщины.

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